KMTSO, TGSD, İMA VE GAÜN TTO iş birliğiyle seminer düzenlendi

Mehmet Balduk Meclis Salonunda düzenlenen seminerde sektörün sorunları ile avantaj ve dez avantajları konuşuldu.

Programın açılış konuşmasını yapan KMTSO yönetim kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Kahramanmaraş’ın sektördeki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Daha sonra KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk kurtul Kahramanmaraş’ın konfeksiyon üssü olması gerektiğine dikkat çekti.

Daha sonra Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya söz alarak Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim alanında nerede olduğunu anlatarak güzel bir ivme yakalandığına işaret etti.

Program KMTSO yönetim kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’nun Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya’ya hediye takdimi ile son buldu.