KMTSO, üyelerinin kurumsal kapasitesini geliştirmeye devam ediyor
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), üyelerinin kurumsal kapasitesini geliştirmeye devam ediyor. bu kapsamda KMTSO üyelerine yönelik ‘Hızlı Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yapma Yöntemi (TRIZ)” eğitimi yapıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), üyelerinin kurumsal kapasitesini geliştirmeye devam ediyor.
Günümüzün rekabet koşulları içerisinde yenilikçi olmak, sürdürülebilirliğin anahtar kelimesi haline geldi. Problemlerin çözümüne pratik ve sistematik bir metotla yaklaşıp yeni fikirlerin gelişimine olanak sağlayan “Hızlı Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yapma Yöntemi (TRIZ)” sayesinde global pazardaki belirleyici şirketlerin inovasyon stratejileri yeniden biçimleniyor.
Bu bağlamda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ile gerçekleştirilen program ile 2 gün boyunca, KMTSO üyelerine yönelik ‘Hızlı Problem Çözme, Sistematik ve Bilimsel İnovasyon Yapma Yöntemi (TRIZ)” eğitimi başlatıldı.
KMTSO Eğitim Salonunda gerçekleşen ilk eğitimin ardından katılımcılar duydukları memnuniyeti dile getirdiler.
Programa eğitimci olarak katılan Prof. Dr. Sadettin Kapucu verilen eğitimin önemine dikkat çekerek her şirketin böyle bir eğitim alması gerektiğini vurguladı.
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