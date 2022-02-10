KMTSO ve KAGEGİK iş birliği ile E-Ticaret ve dijital dönüşüm konuları masaya yatırıldı

KMTSO’da gerçekleştirilen programa Ahmet Kaya ve İbrahim Vıcıl konuşmacı olarak katıldı.

Dijital dönüşüm günlerine konuşmacı olarak katılan Ahmet Kaya dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı.

Diğer bir konuşmacı İbrahim Vıcıl ise verim bir program gerçekleştirdiklerini söyledi.

Burada Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KAGEGİK Başkanı Aykut Balcıoğlu E-Ticaret ve dijital dönüşümü önemsediklerini söyleyerek katılımcılara teşekkür etti.