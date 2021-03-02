KMTSO ve Şekerbank oda üyeleri için anlaşma yaptı

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu burada yaptığı konuşmasında, “Şekerbank ile Odamız arasında bir protokol imzalıyoruz. Protokol sonrasında oda üyesi iş insanlarına daha indirimli daha ucuz daha özel imkanlar tanıyan bir kredi paketi sunulacak. Umarım bu paket zor günlerde sıkışık durumda olan kendini kurtarmak isteyen arkadaşlarımıza fayda sağlar. Kredi kullanmak, faiz ödemek çok severek yaptığımız işler olmasa da ticari hayatın içerisinde maalesef zaman zaman bunları yapmak durumundayız. Çünkü ticaret canlı bir mekanizma ve her gün yaşamak zorunda. Bazı aksaklıkları da bu şekilde gidermek mümkün.” ifadelerini kullandı.

Şekerbank Kahramanmaraş Şube Müdürü Aydın Şarkuş ise “Alışık olmadığımız bir süreçten geçiyoruz. Sonuç itibarıyla iş dünyasındaki birçok firmaların finansal ihtiyaçları doğuyor. Finansal ihtiyacı karşılamak da bize düşüyor. Şekerbank olarak bir kredi paketi oluşturduk. Paket aslında bakıldığı zaman genel içeriği anlamında diğer paketlerle ayrışan bir paket değil ama müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek bir paket. Pakette faiz, komisyon ve vade avantajı var. Özelikle bu sıkıntılı süreci bertaraf edebilmek adına bir yıl ödemesiz seçeneklerimiz var. Toplamda 36 ayı kapsayan bir paket. Umarım üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap vermiş oluruz.” diye konuştu.

Anlaşma kapsamında, kredisi uygun görülen firmalar Bankaca belirlenen şartlar dahilinde 36 aya varan vadelerde, aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli taksitli ticari kredi kullanabilecekler. İhtiyaç olması durumunda tahsis edilmiş limitler dahilinde Borçlu Cari Hesap, Spot, İskonto kredileri

de kullandırılabilecek. Kredilere uygulanacak faiz oranı, Şekerbank’ın mevcut liste fiyatlarından indirimli olarak uygulanacak.