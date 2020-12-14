KMTSO ve SGK'dan ortak bildirim

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü işbirliği ile “kanun kapsamında alacakların yeniden yapılandırılması bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun uygulaması” bilgilendirme programı yapıldı.

Kahramanmaraş Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Harun Akbakaban, SGK Yapılandırmaları ve bazı kanunlarda değişikli yapılması hakkında Kahramanmaraş ticaret ve sanayi odası üyelerine bir sunum gerçekleştirdi.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yapılandırmanın artılarını üyelerine anlattı.



Başkan Balcıoğlu konuşmasına şöyle devam etti;



“Böyle bir yapılanmanın gerek olduğunu düşünüyorduk zaten meslek komitesi toplantılarımızda anketlerimiz de yaptığımız toplantılarda arkadaşlarımızın talebi bu yöndeydi. Ve bizde bu talebinizi ilgili Bakanlara hem de Odalar birliğine bildirme suretiyle bunun da Takipçi olmuştuk ve bu yasa arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda da çıktı.



Teknik olarak neler olduğunu nasıl olduğunu nasıl olacağını anlatalım istedik Umarım herkes faydalanacaktır umarım faydalı olacaktır. Çünkü ne yaptığımızı bilmiyoruz yarın ne başımıza gelecek yarın iş bulacak mıyız çalışacak mıyız nasıl çalışacağız işimizi kapatacak mıyız Çünkü karşınızda bir alıcı yok, bir dükkân yok, bir İhracatçı ithalatçı yok siz buradan malı yapsanız da Türkiye sınırlarında çıkmayacak. İtalya’ya gitmeyecek giremeyecek gibi bir şeyler yaşayacak mıyız bilmiyoruz. Soğuk havalar korkutuyor 3. dalgadan bahsediliyor o yüzden bu yapılanma Elimizde olan üç kuruşu devlete olan borcumuzu ödemek yerine sermayemizi elimizde tutup borcunuzu taksitle taksit taksit parça parça ödeme imkânı sunuyor.



Ben öncelikle bu yasayı bizim arkadaşlarımızın istediği doğrultuda çıkaran bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum ve Sayın müdürümüze böyle bir konuda bize destek olma bizimle paylaşmak bizim daha iyi yapmamıza vesilen olma adına bize yardımcı olacağı için Sayın SGK müdürümüze teşekkür ediyorum”

Haber: Gökhan Çalı