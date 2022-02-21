KMTSO, vergi denetim kurulunu iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulunu iş dünyası temsilcileriyle buluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 21.02.2022, 16:31 21.02.2022, 17:25
KMTSO meclis salonunda gerçekleştirilen istişare toplantısında “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Yapısı, Faaliyetleri ve Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları konularında bilgilendirmeler yapıldı.
Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem korkmaz, “Yaptığımız ziyaretlerde mükelleflerimizin sıkıntılarını dinliyoruz ve o sıkıntılara çözüm üretmeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası başkanı şahin Balcıoğlu ise “Zor günler geçiyoruz ama bunların geçecek olacağını biliyoruz biz umutsuz değiliz umudumuz yüzde yüz.” Dedi.
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