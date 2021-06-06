KMTSO Yön. Kur. Bşk. Balcıoğlu’ndan AK Parti Grup Başkanvekili Ünal’a teşekkür!
Kahramanmaraş Valiliği himayelerinde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak yürütülen “Germanicia Antik Kenti Yeni Kazı Alanı” açılış programı önceki gün düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 06.06.2021, 17:41 06.06.2021, 18:18
Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan açılış programın bir konuşma yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Germanicia Antik Kenti çalışmalarındaki katkılarından ötürü AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a teşekkür etti.
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