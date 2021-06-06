KMTSO Yön. Kur. Bşk. Balcıoğlu’ndan AK Parti Grup Başkanvekili Ünal’a teşekkür!

Aksu TV ekranlarından canlı yayınlanan açılış programın bir konuşma yapan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Germanicia Antik Kenti çalışmalarındaki katkılarından ötürü AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’a teşekkür etti.