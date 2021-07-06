KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi!
Milyonlarca Memur ve Emekliyi ilgilendiren Haziran Ayı Enflasyon verisi açıklandı. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu açıklanan
KAHRAMANMARAŞ 06.07.2021, 13:09 06.07.2021, 15:10
Buna göre, TÜFE'de 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu açıklanan enflasyon rakamlarını Aksu Haber’e değerlendirdi.
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