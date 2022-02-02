KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu
KMTSO‘da düzenlenen 37. meclis toplantısının ardından Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Aksu Haber’e Özel açıklamalarda bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 02.02.2022, 12:35 02.02.2022, 15:31
Başkan Balcıoğlu iş dünyasında arabuluculuğun önemine vurgu yaptı.
Başkan Balcıoğlu konuşmasının devamında İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’ın sunumu için teşekkür ederek iş dünyası adına her daim iletişim halinde olacaklarını söyledi.
Namaz Vakti 02 Şubat 2022
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