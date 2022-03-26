KMTSO yönetim kurulu Başkanı Balcıoğlu, Bakan Varank’ın ziyaretini değerlendirdi
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası'nda Düzenlenen Sanayici Ve İş İnsanlarıyla İstişare Toplantısı'na Katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 26.03.2022, 16:37
Gerçekleştirilen Toplantı Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahit Balcıoğlu Yapılan Hizmetlerin Ülkemize Ve Şehrimize Nasıl Faydalar Sağladığını Bakan Varank’a Gösterme Fırsatı Yakaladık Dedi.
Başkan Balcıoğlu Konuşmasının Devamında Bakan Varank’ın Kahramanmaraş’ı Ne Kadar Çok Sevdiğini Bir kez Daha Gördük Dedi.
Başkan Balcıoğlu Son Olarak Bakan Varan’ın Ziyaretinin Kendilerini Çok Mutlu Ettiğini Söyleyerek Teşekkürlerini İletti.
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