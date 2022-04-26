KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu, dondurma festivalinin tarihini açıkladı!

Burada kürsü konuşması gerçekleştiren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu dondurma festivalinin 27-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

Aksu TV ekranlarında 4.5g canlı yayın ile atmosferin paylaşıldığı o anlarda konuk olan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu festivallerin ve şehrin tanıtımının ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Balcıoğlu konuşmasının devamında ise şehre gelen kişilerin gördüğü güzellikler karşısında adeta büyülendiği söyledi.