KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu, ihracat rakamlarını değerlendirdi

Kahramanmaraş ihracatı Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre %34 artarak 131 milyon Dolar olurken 2022 Ocak-Şubat döneminde %29 artışla 252 milyon dolara ulaştı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu Aksu Haber’e yaptığı açıklamada şubat ayı ihracat rakamları hakkında bilgi vererek 2022 yılı Ocak-Şubat dönemi ihracatında iller sıralamasında 16. sırada yer aldığını söyledi.