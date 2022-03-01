KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu, Şubat ayında yapılan faaliyetleri paylaştı
KMTSO 38. Meclis toplantısı, meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 12:51 01.03.2022, 14:04
Mecliste Konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, şubat ayında yapılan faaliyetler hakkında bilgiler paylaştı.
Konuşmasının devamında Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş’ın büyüme rakamlarını açıkladı.
Başkan Balcıoğlu, gerçekleştirilen 38.Meclis toplantısında ele alınan konuları Aksu Haber’e paylaştı.
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