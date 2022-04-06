KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu’ndan özel açıklamalar

Kahramanmaraş ihracatı ise mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %22 artarak 150 milyon Dolar olurken, 2022’nin ilk çeyreğinde %26 artışla 402 milyon dolara ulaştı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Balcıoğlu, Aksu Haber’e yaptığı açıklamada mart ayı ihracat rakamları hakkında bilgi vererek, 2022 yılının ocak-mart ayı ihracatında iller sıralamasında 16. sırada yerini koruduğunu söyledi.