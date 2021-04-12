KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu 3 günlük geziyi Aksu Haber'e değerlendirdi!
Kahraman şehrin tüm dünyada etkili bir şekilde tanıtılması için her türlü çabayı sarf eden KMTSO birbirinden önlü şefleri yazarları ve programcıları 3 gün boyunca Kahramanmaraş’ta ağırladı.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 14:32 12.04.2021, 19:12
Gelen misafirlere sadece gastronomisi değil doğal ve kültürel mirasını da tanıtan KMTSO bölgede söz sahibi olmak için emin adımlarla ilerliyor.
3 günlük Kahramanmaraş programını Aksu Haber’e değerlendiren KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu her şeyin Kahramanmaraş için olduğunu söylere bu şehri çok sevdiklerini daha iyi tanıtılması içinde her türlü çabayı sarf edeceklerini sözlerine ekledi.
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