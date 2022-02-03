KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Aralık İhracat Rakamlarını Değerlendirdi!

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı ocak-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar, ithalat %23,6 artarak 271 milyar 424 milyon dolar olarak gerçekleşti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu aralık ihracat rakamlarını Aksu Haber’e değerlendirdi.