KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'dan önemli açıklamalar

Başkan Balcıoğlu 2022 Yılının İlk Etkinliği Olarak 12 Şubat Kurtuluş Bayramına Hazırlandıklarını Söyledi.

Başkan Balcıoğlu Konuşmasının Devamında Dondurmayla İlgili Uluslararası Bir Tanıtım Yapacaklarını Söyledi.

Başkan Balcıoğlu Son Olarak 2021 Yılı İçerisinde Oda Olarak Yaptıkları Çalışmalara Dikkat Çekti.