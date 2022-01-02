KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu'dan önemli açıklamalar
Göreve Geldiğinden Bu Güne Kadar Sosyal Sorumluluk Projelerinden Yatırım Projelerinin Takibine Şehrin Tanıtımından Gastronomisine Kadar Birçok Konuyu Ele Alarak Çeşitli Çalışmalara İmza Atan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu Oda Olarak 2022 Hedeflerinin Olduğunu Söyledi.
KAHRAMANMARAŞ 02.01.2022, 10:56 02.01.2022, 17:14
Başkan Balcıoğlu 2022 Yılının İlk Etkinliği Olarak 12 Şubat Kurtuluş Bayramına Hazırlandıklarını Söyledi.
Başkan Balcıoğlu Konuşmasının Devamında Dondurmayla İlgili Uluslararası Bir Tanıtım Yapacaklarını Söyledi.
Başkan Balcıoğlu Son Olarak 2021 Yılı İçerisinde Oda Olarak Yaptıkları Çalışmalara Dikkat Çekti.
Namaz Vakti 02 Ocak 2022
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