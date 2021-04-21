KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Gündem” Programına Konuk oldu!
KMTSO’nun Pandemi sürecindeki faaliyetleri ve birçok konu masaya yatırıldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.04.2021, 14:02 21.04.2021, 18:30
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, Gündem Programına katıldı.
Aksu Haber Müdürü Murat Eğridağ’ın Moderatörlüğünde gerçekleşen programda Başkan Balcıoğlu Maraş Gündem İmtiyaz Sahibi Mehmet Taş ve Dünya Gazetesi İl Temsilcisi Ali Eskalen’in sorularını cevapladı.
Gündem programında KMTSO’nun Pandemi sürecinde faaliyetleri ve Kahramanmaraş’ın tescil ürünleri başta olmak üzere birçok konu başlığı bu programda konuşuldu.
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