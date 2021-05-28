KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ilk 500’de yer alan firmaları tebrik etti
Bölgenin ekonomisine büyük bir katma değer sağlayan Kahramanmaraş gösterdiği başarı ve performansıyla en büyük sanayi kuruluşları arasındaki yerini taçlandırmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.05.2021, 17:29 28.05.2021, 18:12
İstanbul Sanayi Odası'nın (İso) verilerine göre Türkiye'nin 500 Büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Kahramanmaraş'tan 10 Şirket yer aldı.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda yer alan firmaları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.
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