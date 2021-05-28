KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ilk 500’de yer alan firmaları tebrik etti

İstanbul Sanayi Odası'nın (İso) verilerine göre Türkiye'nin 500 Büyük sanayi kuruluşu araştırmasında Kahramanmaraş'tan 10 Şirket yer aldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu 500 Büyük Sanayi Kuruluşunda yer alan firmaları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.