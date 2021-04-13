KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu programda konuştu!

Zoom üzerinden gerçekleştirilen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı program yönetim daire başkanı Hakan Erten ve Askon Danışmanlık’tan Sefa Öngel konuşmacı olarak katıldı.

Programda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu katılımcılara teşekkür ederek gerçekleştirilen programın önemine dikkat çekti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Program Yönetim Daire Başkanı Hakan Erten ise Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Askon Danışmanlık’tan Sefa Öngel’de desteklerden nasıl ve ne şekilde yararlanılabileceği hakkında bilgiler paylaştı.