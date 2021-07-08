KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, son gelişmeleri değerlendirdi!

Hem ekonomide hem de sosyal yaşantıda normalleşmeye başlandığını belirten Başkan Balcıoğlu, dünya ekonomisinin toparlanma sürecine girdiğini belirtti.

Ürün fiyatları, alıcıların çok olduğundan yükseldiğini söyleyen Balcıoğlu, “yükselen maliyetlere kesin bir çözüm bulmak zorundayız” dedi.