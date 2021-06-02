KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yeni normalleşme sürecini değerlendirdi!

Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve işyeri kapalı olan birçok esnaf için kademeli normalleşmede yeni dönem adeta can suyu oldu.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu süreci Aksu Haber’e değerlendirirken bir kez daha maske mesafe ve hijyen konusunda uyardı.