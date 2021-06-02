KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yeni normalleşme sürecini değerlendirdi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarla kademeli normalleşme sürecinde yeni dönem 1Haziran itibariyle başladı.
KAHRAMANMARAŞ 02.06.2021, 13:25 02.06.2021, 14:08
Ekonomik anlamda zor bir süreçten geçen ve işyeri kapalı olan birçok esnaf için kademeli normalleşmede yeni dönem adeta can suyu oldu.
KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu süreci Aksu Haber’e değerlendirirken bir kez daha maske mesafe ve hijyen konusunda uyardı.
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