KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu’ndan tebrik
Geçtiğimiz günlerde tertip edilen Batı Kipaş’ın açılış programına Kovid-19 testi sonucu pozitif çıkması sonucu katılamayan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu sağlığına kavuşarak görevine döndü.
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2022, 16:32 22.01.2022, 17:55
Başkan Balcıoğlu bu süreçte arayan soran herkese ince düşünceleri için teşekkür etti.
Konuşmasının devamında Başkan Balcıoğlu, Ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayacak dev yatırım için kipaş ailesini tebrik etti.
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