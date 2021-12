KMTSO Yönetim Kurulu, Türkoğlu OSB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin BALCIOĞLU ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Türkoğlu Belediye Başkanımız Osman OKUMUŞ'u makamındaki ziyaretlerinin ardından;

Türkoğlu Belediyesinde düzenlenen toplantıda, Belediye Başkanı Osman Okumuş sunumlarla sanayileşen Türkoğlu hakkında bilgiler verdi.

İlçedeki sanayi yatırımlarının yanı sıra geçen hafta TBMM'nde yasalaşan Türkoğlu-2 Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili yol haritasını ve İlçede sona yaklaştığımız Gıda İhtisas OSB konuları konuşuldu.

İlçe Kaymakamı Mahmut HERSANLIOĞLU'nun da katıldığı toplantı, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halil TEKİN'in Domuztepe Höyüğündeki kazı çalışmalarını, önemini ve geleceğe dönük projeleri, Yönetim Kurulu Üyelerine paylaşması ile devam etti.

Düzenlenen toplantının ardından, yönetim kurulu üyeleri hep birlikte Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ’un ilçeye kazandırmış olduğu Tarihi Su Değirmeni ve Karapınar Su Park gibi projeleri gezerek yerinde bilgiler aldılar.

Çok güzel bir toplantı olduğunu belirten Türkoğlu Belediye Başkanı Osman OKUMUŞ; Funda hanımla beraber özellikle hanımefendileri Türkoğlu’nda ağırlamaktan dolayı onur duyduk, şeref duyduk. Çok büyük projelerimiz var Şahin abiyle birlikte, inşallah bu Türkoğlu -2 OSB’yi hızlı bir şekilde yapılandırıp Erkenez ve Aksu OSB ile birlikte kısa zamanda arıtılıp Aksu’nun ak gibi akan suyu AK olur. Şuan siyah akıyor bunu tekrar eski haline döndürmek istiyoruz. Bize düşen ne varsa OSB ve Belediyecilik tecrübemizde bu konuya yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu vesile ile hepinize teşekkür ediyorum.

KMTSO Başkanı Şahin BALCIOĞLU ise: Malumunuz olduğu üzere yeni OSB’miz ile ilgili neler yapabilirizi konuşmak adına buraya geldik. Başkanımızla neler yapacağımız hakkında biraz sohbet ettik. Ben Osman Başkanı ilk bababurunun yapıldığında gelmişti. O gün çok sevmiştim. Bu sevgimiz her geçen gün inancımız, güvencimiz, yaptığı başarılı çalışmalarla ilgili coşkumuz hep arttı. Birlikte bir sürü projenin içinde biz varız. Bu projelerde başarılı olmak zorundayız çünkü dünya çok hızlı ilerliyor. Bugün hem ziyaret, hem neler yapabileceğimizi konuşmak için geldik. Hanımefendileri de buraları görün diye getirdik. Başkanım gerçekten gönül insanı. Gönlü ile bu kadar güzel yerleri yapmış ve su sesleri içinde oturduk. İlk defa gördüm. Her şey çok güzeldi. Misafirperverliğiniz candan, davranmanız ve bulunduğunuz öneriler bizim için çok kıymetli. İnşallah Kahramanmaraş için, Türkoğlu için yapılabilecek her şeyi el birliği ile hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor.

Tekrardan tüm arkadaşlarım adına hem size eşinize misafirperverliği için, güzel yemekler için teşekkür ediyorum. diyerek konuştu.