KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak’tan ziyaret!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Toprak odaya bağlı firmaları ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 09.03.2021, 17:31 09.03.2021, 19:17
Toprak, karpedo dondurma, mim bilgisayar, final dersanesi, aksay inşaat, zetaş, arçelik bayii, köşem market gross ve elis otomotiv’i ziyaret etti.
Kontrollü normalleşmenin ardından içişleri bakanlığı tarafından genelgeyle birlikte firmaları ziyaret eden yönetim kurulu üyesi adnan toprak firma yöneticilerine 14 kuralı hatırlattı.
Vakaların en aza inmesi için uyarılarda bulunan toprak, maske mesafe ve hijyen kurallarına firmaların özen göstermesi konusunda ricada bulundu.
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