KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen'den ziyaret!

Arıkan Mensucat Mahmut Arıkan, Dokuboy Rauf Dokumacı ve Bünyamin Dokumacı, Arçelik Bayii Fatih Sarıkaya, Siemens Belde Avm, Kırteks Tekstil Ökkeş Kır’ı iş yerlerinde ziyaret etti.

Kontrollü normalleşmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeyle birlikte firmaları ziyaret eden Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen firma yöneticilerine 14 kuralı hatırlattı.

Vakaların günden güne azaldığına dikkat çeken Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen, maske mesafe ve hijyen kurallarına firmaların da özen gösterdiğini dile getirdi.