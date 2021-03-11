KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Utlu’dan ziyaret!

Utlu, Maraş Metal Halil Kaçamaz, Özyürür Bakalit Duran Küçükönder, Done Mensucat Ali Yürürdurmaz, Karbak Metal Mesut Gündeşli, Nipaş Osb İsmail Nohutlu, Görgel Metal Muharrem Görgel’i fabrikalarında ziyaret etti.

Kontrollü normalleşmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeyle birlikte firmaları ziyaret eden Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Utlu firma yöneticilerine 14 kuralı hatırlattı.

Vakaların günden güne azaldığına dikkat çeken Kahramanmaraş Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Utlu, maske mesafe ve hijyen kurallarına firmaların da özen gösterdiğini dile getirdi.