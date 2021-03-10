KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’dan ziyaret!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul odaya bağlı firmaları ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 10.03.2021, 15:44 10.03.2021, 18:54
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Narteks Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlıyı, MATESA Tekstili, Şirikçiler Tekstil Hacı Ali Şirikç'iyi fabrikalarında ziyaret etti.
Kontrollü normalleşmenin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından genelgeyle birlikte firmaları ziyaret eden Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul firma yöneticilerine 14 kuralı hatırlattı.
Vakaların günden güne azaldığına dikkat çeken Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, maske mesafe ve hijyen kurallarına firmaların da özen gösterdiğini dile getirdi.
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