KMTSO’da ihracat satış kampı danışmanlık programı düzenlendi!

Bu kapsamda, Akdeniz İşletmeler Ağı Projesi ile İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı düzenlendi.

KMTSO Eğitim Salonunda gerçekleştirilen program ile 5 hafta boyunca, KMTSO üyelerine yönelik hedef pazar tespitinden uluslararası firmalar ile iletişime kadar birçok alanda eğitim ve danışmanlık hizmeti verildi.

Kahramanmaraş’ın ihracatını geliştirmek, şirketlerde çalışanların bu konudaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, gereksinim duyulan nitelikli iş gücünün yaratılmasına katkıda bulunmak amacıyla 5 haftalık Sertifikalı “İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı” tamamlandı.

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu verdi. Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Novo Danışmanlık işbirliğinde düzenlenen eğitim programıyla Oda üyelerinin, sektörün içinden ve konusunda uzman kişilerden alacağı eğitimle yurtdışı pazarlara açılmaya hazır hale gelmesi ve dış ticaret yetkinliklerini artırarak alternatif pazarlardaki fırsatları yakalamaları hedefleniyor.

‘İhracat Satış Kampı Danışmanlık Programı’nın konu başlıkları şu şekilde oluştu: “Uluslararası pazar araştırması ve hedef pazar tespiti, potansiyel alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve iletişim, performans değerlendirme, iyileştirme ve müşteri iletişimi, alıcı ile telefon görüşmeleri, dış ticarette teslim şekilleri, dış̧ ticarette ödeme şekilleri ve dış ticarette kullanılan evraklar.