KMTSO’da "Maraş Dondurması" coğrafi işareti için önemli toplantı

Tarım ve orman bakanlığı stratejik pazarlama daire başkanı cihan nazlı ise yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur ise maraş dondurması ibaresinin kullanılması için tüm şartların sağlanması yönünde görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

ALGİDA Yöneticisi Toloy Tanrıdağlı alınan coğrafi işaretin en iyi şekilde hayata geçirilebilmesi için görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.