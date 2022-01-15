KMTSO’dan Ankara çıkarması!

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi ile beraber Ankara ziyaretinde Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu’nu ziyaret etti.

Ankara’da Ticaret Bakanlığı ziyaretinden önce AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile bir araya gelen Balcıoğlu, Kahramanmaraş ihracatının artırılması, Tekstil İhtisas gümrüğünün açılması gibi konuları gündeme aldı.

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş’u ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ temennilerinde bulunan Başkan Balcıoğlu, Kahramanmaraş ihracatında karşılaşılan sorunların giderilmesi, ihracatın artırılması, Tekstil İhtisas gümrüğünün açılması, ülke ve kent ekonomisini konuştu. Bakan Muş’a, Kahramanmaraş ekonomisi hakkında bilgiler aktaran Balcıoğlu, sıcak ve samimi karşılamasından dolayı teşekkür ederek Bakan Muş’u Kahramanmaraş’a davet etti.

Ankara’daki duraklarından biri de TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu olan Balcıoğlu, Kahramanmaraş ihracatında önemli bir yeri olan Mısır’a daha önceki yaptıkları ziyaretin sonuçlarına yönelik görüşme gerçekleştirdi. Burada Mısır ile Türkiye arasında yeniden bir görüşme sağlanacağı ve çalışma yapılacağı müjdesini alan Balcıoğlu; Türkiye’nin hem Arap dünyasına hem Afrika’ya açılan kapısı olması sebebiyle çelik sektörü olmak üzere Kahramanmaraş’taki tüm sektörler için Mısır’ın ciddi bir ihracat kapısı olduğunu belirtti.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Mehmet Demircioğlu’na da ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Balcıoğlu, çalışma hayatı, sosyal yardımlar ve Kahramanmaraş özelinde ki konulara değindi.