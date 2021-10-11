KMTSO’dan bir sosyal sorumluluk projesi daha!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası iş dünyasını temsil eden ebeveynler ve çocuklarına yönelik geliştirilen “Nesilden Nesile Aktarılan Büyük Hazine: Müteşebbis Ruh” sosyal sorumluluk projesi ile; x kuşağının bilgi, beceri ve tecrübelerini y ve z kuşaklarına aktarmak, şehrin zenginliklerini ve girişimcilik potansiyelini gün yüzüne çıkarmak üzere program düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 11.10.2021, 17:02 11.10.2021, 18:33
Düzenlenen Programa İş Dünyası ve STK temsilcilerinin yanı sıra genç girişimciler katılım sağlayarak burada bir araya geldiler.
Program Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu projeye dair bilgiler paylaştı.
Kasiad Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Utlu gençlere sahip çıkmanın önemine vurgu yaptı.
Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul’da kuşaklar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının önemini paylaştı.
MÜSİAD Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
KAGEGİK Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Balcıoğlu ise y ve z kuşağı için önemli bir proje olduğuna vurgu yaptı.
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