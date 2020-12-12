KMTSO’dan ''Çiçek Yetiştiriciliği'' eğitimi!

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile “Çiçek Yetiştiriciliği” etkinliğe düzenliyor.

Oda üyelerine, Sultan Üçüncü Murat’ın fermanıyla Topkapı Sarayını süsleyen Maraş Sümbülü, nasıl yetiştirilir eğitimi verilecek.

Oda üyeleri aileleriyle birlikte ZOOM üzerinden “Sevgi gönüllerde açan çiçektir, sevgi ekmeye ne dersiniz?” sloganıyla davet edildi. 5 Aralıkta başlayan etkinlikte katılımcılara “Çiçek Yetiştiriciliği” eğitimi verildi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can konuşmasında insanların mutlu olması ve etmesi gerektiğine dikkat çekti.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu konuşmasında ''Sosyal medyada harcadığımız zamanla birlikte çiçeklerimizi unuttuk'' dedi.