KMTSO’dan MÜSİAD yönetimine hayırlı olsun ziyareti!

Sohbet havasında geçen ziyarette her iki tarafın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Kahramanmaraş’ta yaptıkları faaliyetler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, hem Serdar başkana hem de yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyorum dedi.

MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Serdar Salih Çiçekçi de nazik ziyaretlerinden dolayı KMTSO yönetimine teşekkür etti.