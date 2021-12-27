KMTSO’dan öğrencilere bot ve mont yardımı

Kentte yüzlerce işletmesi ile Türkiye ekonomisinin önemli bir paydası olan Kahramanmaraş, sosyal dokusunu da koruyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının başlattığı yardım kampanyası hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kent genelindeki 6 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot ve kaban yardımı yapıldı. Söz konusu yardım için protokol imzalandı. KMTSO’da gerçekleştirilen protokole; KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, ilçe milli eğitim müdürleri ve oda temsilcileri katıldı. 600 bot, 600 mont şeklinde yapılacak giysi yardımı öğrencilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

GÖKŞEN: 6 İLÇEMİZDE BOT VE MONT DAĞITIMI YAPILACAK

Yapılan yardımla ilgili konuşan Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, KMTSO yönetimine teşekkür etti. Gökşen, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odamızın soğuk kış günlerinde öğrencilerimizin ısınması için hem bot hem de mont hediyeleri oldu. Kendilerine öğrencilerimizin adına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinin 6’sında bot ve mont dağıtımı yapılacak. Çocuklarımıza bunu en kısa zamanda ulaştıracağız. Biz tekrar Ticaret ve Sanayi Odasına ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne teşekkür ediyoruz.”

DİNÇER: OKUMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERE YARDIM ETMEK İSTİYORUZ

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer ise, “Gençler bizim geleceğimiz. Kış vakti geldi. Öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak bot ve mont yardımı yapıyoruz. Bunu da milli eğitimle yapmış olduğumuz protokol gereği ihtiyacı olan öğrencilere Milli Eğitim Müdürlüğümüz kendisi dağıtacak. 600 bot ve 600 mont olarak Milli Eğitim Müdürlüğümüze protokol eşliğinde teslim ettik. İhtiyacı olan öğrencilerimizin bundan faydalanmasını istiyoruz. Elimizden geldiği kadar okumak isteyen öğrencilere yardım etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.