KMTSO’dan online eğitime tablet desteği

Küresel çapta süren Kovid-19 salgını sürecinde online eğitim alan ihtiyaç sahibi öğrencilere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) katkıları ile eğitime klavyeli tablet desteği geldi.

KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 15:55
KMTSO’dan online eğitime tablet desteği

TOBB ile Oda ve Borsaların desteği ve işbirliği ile pandemide online eğitim gören, maddi imkanı olmayan 30 bin öğrenci için klavyeli tablet temin edildi. Tabletler öğrencilere ulaştırılmak üzere İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilmeye başladı. 

Sosyal sorumluluk bilinciyle, 81 ildeki ihtiyaç sahibi öğrencilere her yıl TOBB ile Oda ve Borsalar eğitim yardımı yapıyor. Bu sene pandemi dolayısıyla farklı bir adım atılarak online eğitim gören ancak bilgisayar alacak maddi imkanı bulunmayan öğrencilere, klavyeli tablet hediye edilmesine karar verildi.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda teslim töreni düzenlendi. KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile protokol imzalayarak tabletleri teslim etti.

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, burada yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Müdürlüğümüze Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortak katkısıyla çocuklarımız için 70 adet tablet hediye ediyoruz. Yılın son haftasında dijital dünyaya daha çabuk ulaşım ve yeni teknolojiyle ilgili çalışmalarımız arttı. Öğrencilerimizin bilgiye daha hızlı ulaşmaları, daha hızlı çalışmaları ve yeni olguları keşfedebilmeleri için tablet hediye etmek istedik. Bu tabletlerimizi de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Dağıtım işini Milli Eğitim Müdürlüğümüz yapacak. Öğrencilerimize hayır sağlamasını diliyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise “Bizim en mutlu, en heyecanlı olduğumuz programlardan bir tanesinde daha birlikteyiz. Bildiğiniz gibi uzaktan eğitim devam ediyor. Bu eğitim-öğretim yılı sonuna kadar da uzaktan eğitim devam edecek. Beklentimiz, ikinci eğitim-öğretim yılında inşallah yüz yüze eğitime geçmektir. Ancak bunu bugünden kestirmek mümkün değil. İlgili kurullarımızın kararına göre süreç şekillenecek. Öğrencilerimizin eğitime erişimini sağlamak için elimizdeki tek alternatif EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden ya da çeşitli programlarla sanal sınıflar oluşturmak suretiyle öğrencilerimizle öğretmenlerimizi buluşturmuş oluyoruz. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz var. Tablet, bilgisayar ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrencilerimiz mevcut. Bu öğrencilerimizin elinden tutmamız gerekiyor. Bu çerçevede TOBB ve KMTSO Başkanlığımızın bu anlamlı katkısı dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın diğer kurumlarımız için de örnek teşkil etmesini arzu ediyorum. Bir öğrencimizin daha eğitime erişimini sağlamak çok kıymetli. Belki de o bir çocuğumuz bu memlekete en büyük hizmeti edecek çocuğumuz olacaktır.” diye konuştu.

#KMTSO #uzaktan eğitim #Tablet #Destek
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