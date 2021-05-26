KMTSO’dan şehir ekonomisi için önemli protokole imza!

20 yılı aşkın süredir hizmet veren Fibre2fashion.Com E-Ticaret sitesi Kahramanmaraşlı firmalara kolaylık sağlamak için KMTSO ile protokol imzaladı.

Firmaların Fibre2fashion.Com dış pazara erişimi kolaylaşacak ve uluslararası platformlarda tanıtımları gerçekleştirilecek.

190 ülkeden 700.000 üzeri kayıtlı kullanıcısı ile hizmet veren Fibre2fashion.Com E-Ticaret sitesi KMTSO ile imzaladığı protokol sayesinde Kahramanmaraşlı firmaları da uluslararası platformlara taşıyacak.

Fibre2fashion.Com Türkiye Temsilcisi Fuat İdil imza öncesi yaptığı açıklamada Kahramanmaraşlı firmaları bu platformda görmek bizleri memnun edecek ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise yaptığı açıklamada odamıza kayıtlı firmalarımız için böyle bir protokol imzaladık dedi.