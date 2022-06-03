KMTSO’dan “Teknik Tekstillerin Gücünü Keşfet! Tekstile Değer Kat!” temalı toplantı

Toplantıda Tekstil ve hazır giyim sektörünün teknik tekstiller alanında rekabet gücünü artırarak, sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek projelerin tanıtıldı

Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, sanayi ve ticaret sektörünün gelişmesi için bu tür lansmanların çok öenmli olduğunu söyledi.