KMTSO’dan “Teknik Tekstillerin Gücünü Keşfet! Tekstile Değer Kat!” temalı toplantı
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliğiyle “Teknik Tekstillerin Gücünü Keşfet! Tekstile Değer Kat!” temalı, toplantı gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2022, 15:47 03.06.2022, 19:07
Toplantıda Tekstil ve hazır giyim sektörünün teknik tekstiller alanında rekabet gücünü artırarak, sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek projelerin tanıtıldı
Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, sanayi ve ticaret sektörünün gelişmesi için bu tür lansmanların çok öenmli olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 03 Haziran 2022
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