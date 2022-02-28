KMTSO’nun daveti üzerine Kahramanmaraş’a geldiler!

Şehre gelen ekip ilk olarak Kahramanmaraş’ın bir markası haline gelen altın şehri ziyaret ederek Oda Başkanı Hacı Mustafa Öz ve yetkililerden bilgiler aldı.

Sonrasında Germenika antik kentini ziyaret eden ekip mozaikleri gezme fırsatı yakaladı.

Ekibin bir sonraki durağı ise yedi güzel adam edebiyat müzesi oldu.

Program sonrasında Aksu Haber'e konuşan Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu başkanı Hakan Güldağ Kahramanmaraş’ta olmaktan çok büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Daha sonra bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu değerli insanları ağılamaktan onur duyduklarını ifade ederek onlara mini bir şehir turu yaptırdıklarını söyledi.