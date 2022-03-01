KMTSO’nun davetiyle Kahramanmaraş’a gelen Dünya Gazetesi ekibi de toplantıya katıldı!
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Şubat ayı 38.meclis toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.03.2022, 12:34 01.03.2022, 13:51
Burada KMTSO daveti üzerine Kahramanmaraş’a gelen Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu başkanı Hakan Güldağ, Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar, Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz, Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, KMTSO’nın 38. Meclis toplantısına katıldı.
Meclis toplantısına katılan konuklar burada ekonomi sohbetleri gerçekleştirerek, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın da Türkiye’ye etkisini anlattı.
Namaz Vakti 01 Mart 2022
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