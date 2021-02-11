KMTSO’nun, Maraş’ın Kurtuluşu’nun 101. yılında 'Maraş sevdası başkadır' konulu sosyal medya çalışması

Kahramanmaraş'ın asırlardır saray mutfaklarını lezzetlendiren tatlarından oluşan yeni bir projeyi hayata geçiren KMTSO bu proje ile sosyal medyada büyük kitlelere hitap eden kişilere Kahramanmaraş’ı, kentin gastronomi kültürünü anlatacak hediyeler gönderiyor.

Proje kapsamında 200.000 üzeri takipçisi olan 100 influencer için KMTSO logolu özel ahşap kutular hazırlatıldı. Yerel Esnafımızın işbirliğinde bu kutuların içine Kahramanmaraş’ımızın yöresel ürünlerinden; Sumak Ekşi, Ceviz, Maraş Biberi, Maraş Tarhanası, Maraş Çöreği, Bademli Şeker, Sahlep, Fıstık Ezmesi, Ceviz Oyma Sandık, Dövme Bakır, Maraş İşi Sim Sırma “Ya Şafi” yazan maskeler kondu.

"Maraş Sevdası Başkadır" konulu sosyal medya çalışması kapsamında; @kmtso.tr ve #maraşsevdasıbaşkadır hashtaglerini kullanarak paylaşım yapmaları istendi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu gerçekleştirilen proje hakkında bilgiler vererek Kahramanmaraş ve Türkiye için ellerinden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisinde olduklarını belirtti.