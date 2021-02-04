Koca, zor şartlarda yaşlı köylülere Kovid-19 aşısı yapmaya giden sağlıkçıların görüntüsünü paylaştı

Selim dede, soğuk bir günde evine gelerek aşı yapan sağlık personelinin karşısında kendini mahcup hissederek ağlaması, filyasyon ekibini duygulandırdı. Bilim kurulu üyesi afşin kayıpmaz da futbol severlere seslendi. futbol müsabakaların seyircili oynanması için çok erken dedi ve TBMM Başkanı Şentop’ta toplumun risk taşıyan en büyük kesimini oluşturan “200 milletvekiline aşı yapılması söz konusu olacak” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerinin gerek Meclisteki gerekse Meclis dışındaki çalışmalar nedeniyle tehdit altında bulunduğunu, toplumun risk taşıyan en büyük kesimini oluşturduğunu söyledi.



Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, futbol müsabakalarının seyircili oynanması için henüz erken olduğunu belirtti.

Filyasyon ekipleri olumsuz hava koşullarına rağmen en ücra köşelere giderek yeni tip koronavirüs) hastalarını tespit ediyor, yaşlılara aşı yapıyor.



Kar yağışının yoğun olduğu Dereköy'e ulaşan ekip, ilk olarak 90 yaşındaki Selim Böcükler'e evinde aşı yaptı.Selim dedenin karlı ve soğuk bir günde evine gelerek aşı yapan sağlık personelinin karşısında kendini mahcup hissederek ağlaması, filyasyon ekibini duygulandırdı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun kar nedeniyle ağır kış şartlarının yaşandığı Erzurum kırsalında aşılama çalışmasında bulunan sağlık ekiplerinin görüntülerini paylaştı. Bakan Koca, Twitter hesabından, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." sözüyle bir video yayımladı.