Kocadere Karataşlık Mahallesi’ne mahalle konağı!
Pazarcık Belediyesi mahallelerde konak yapmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.03.2021, 12:07
Pazarcık Belediyesi tarafından mahallelerde mahalle konağı yapımı devam ediyor.
Kocadere Karataşlık mahallesinden sona yaklaşan mahalle konağını belediye Meclis Üyesi İbrahim Akış ile birlikte Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan yerinde inceledi.
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Pazarcık ilçemize hayırlı olsun ifadelerini kullandı.
13°
açık
Namaz Vakti 13 Mart 2021
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:40
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:07
|Akşam
|18:44
|Yatsı
|19:59
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|28
|58
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|28
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|28
|41
|9. Göztepe
|28
|39
|10. Antalyaspor
|28
|36
|11. Sivasspor
|27
|34
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Kayserispor
|27
|31
|15. Kasımpaşa
|28
|30
|16. Başakşehir
|29
|29
|17. Rizespor
|27
|28
|18. Ankaragücü
|27
|26
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. İstanbulspor
|25
|47
|4. Adana Demirspor
|25
|45
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Tuzlaspor
|25
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|25
|40
|9. Bandırmaspor
|26
|35
|10. Bursaspor
|25
|34
|11. Ümraniye
|25
|34
|12. Boluspor
|25
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|25
|22
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|29
|68
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|28
|50
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|27
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Leeds United
|27
|35
|12. Wolverhampton
|28
|35
|13. Crystal Palace
|28
|34
|14. Southampton
|28
|33
|15. Burnley
|28
|30
|16. Newcastle
|28
|28
|17. Brighton
|27
|26
|18. Fulham
|28
|26
|19. West Bromwich
|28
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|26
|62
|2. Barcelona
|26
|56
|3. Real Madrid
|26
|54
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Levante
|27
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|33
|10. Celta de Vigo
|26
|33
|11. Granada
|26
|33
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|26
|28
|14. Cádiz
|26
|28
|15. Getafe
|26
|27
|16. Real Valladolid
|26
|25
|17. Elche
|25
|24
|18. Eibar
|26
|22
|19. Deportivo Alaves
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20