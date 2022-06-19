KOÇPET Akaryakıt İstasyonuna gelenler babalar günü sürprizi ile karşı karşıya kaldı

Babalar günü özel kahveler KOÇPET’TEN….



Kahramanmaraş'ın ve bölgenin en kapsamlı akaryakıt istasyonu olan Koçpet, müşterilerine kaliteli hizmet sunmak adına birçok yeniliği istasyonun da barındırıyor. KOÇPET yaptığı yeniliklerle de müşterileri tarafından tek tercih edilen petrol istasyonu olma özelliğini de taşıyor.



KOÇPET Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koç, yapılan çalışmalar hakkında aksu habere bilgiler verdi.



“Kahramanmaraş'ın ve bölgenin en kapsamlı akaryakıt istasyonu Koçpet'ten herkese merhabalar. Koçpet akaryakıt istasyonu olmanın yanı sıra akaryakıt dışı faaliyetlerde de adından sıkça söz ettiren bir marka. Temizliğini ozon makinesiyle desteklediğimiz tertemiz lavabolarımız, 7/24 kendi fırınımızdan çıkan sıcacık lezzetlerimiz, dünyaca ünlü Tchibo kahvemiz, sıcak çay, çorba, makarna ve noodle hizmetlerimizin yanı sıra marketimizde 1000den fazla ürün yelpazesiyle değerli müşterilerimizin hizmetindeyiz. Bildiğiniz üzere Koçpet farkındalık yaratmayı seven bir marka. Bugün istasyonumuzda Babalar gününe özel tüm babalarımıza Tchibo kahvemiz ikramımızdır. Müşterilerimizde 40 yıl hatrımız kalması dileğiyle koçpet ailesi olarak tüm babaların babalar gününü kutlarız.”