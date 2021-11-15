Kokulu mis meyve sabunlar sergisi yapıldı!

Ev hanımlarının kursta aldığı eğitimler sonu ortaya çıkarttıkları ürünler Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinde yapılan sergiyle vatandaşlarla buluştu.

Osmanlı’dan günümüze ulaşan, sultanların çeyizlerini süsleyen kokulu mis meyve sabunlarının günümüzde tekrar canlandırılması ve Osmanlı geleneğini yaşatması için ev hanımları tarafından üretiliyor.

Halk Eğitim Merkezinde yapılan sergiye katılan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt düşüncelerini Aksu Haber’e anlattı.