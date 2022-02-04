Kombi bakımı ihmale gelmez!
Hayatın önemli parçalarından bir tanesi olan kombiler, yaz kış demeden hayat kurtarıcı araçlardır.
KAHRAMANMARAŞ 04.02.2022, 11:44 04.02.2022, 18:15
Hayatın önemli parçalarından bir tanesi olan kombiler, yaz kış demeden hayat kurtarıcı araçlardır.
Ev ve iş yerlerinde bulunan elektronik eşyalarda farklı pek çok problem yaşanmaktadır. Bunlardan birisi de kombi çıkış bacalarıdır. Özellikle tıkanma veya kırılma sonucunda büyük problemler yaşamakta.
Bazı zamanlarda Kombi çıkış bacalarında kırılma veya tıkanma meydana gelebilir diyen ısımar Doğalgaz Makine mühendisi Halil Yönder bu durumun bazı nedenleri olabileceğini belirtti.
Tabii tüm bunların dışında olası ciddi problemlere karşı, mutlaka bir servis bünyesinde destek almak gerektiğine dikkat çeken YÖNDER meydana gelecek olan problemler kısa bir süre içerisinde çözüleceğini ifade etti.
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