Kombi bakımı ihmale gelmez!

Kombilerin sorunsuz olarak yüksek performansta çalışması ve doğalgaz faturasının cebi yakmaması için kış gelmeden işin ehli kişilere kombi bakımının yaptırılması gerekiyor.

Sektör temsilcilerinde Murat Dikici, bakımı yapılan kombilerin yakıt tasarrufu sağlayacağını söyledi.

Konuşmasının devamında ekici, kombinin en sağlıklı nasıl kullanılacağını anlattı.