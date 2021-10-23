Komiser Yardımcısı, yazar oldu!

2015 Yılında Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümünden Mezun Olan Ve 2 yıldır Türkoğlu İlçesinde Komiser Yardımcılığı Yapan 31 Yaşındaki Yusuf Çınar Cehennetim Adlı Kitabını Uluslararası 7.Kitap Ve Kültür Fuarında Kitapseverlerle Buluşturdu.

Komiser Yardımcısı Çınar Yazarlık Serüvenini Aksu Haber’e Paylaştı.

Çınar Konuşmasının Devamında Zor Bir Mesleği İcra Ettiklerini Lakin Bundan Gurur Duyduğunu Arta Kalan Zamanında İse Kitabını Yazdığını Sözlerine Ekledi.