Konakcı ile Gençlik Buluşması
Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İmam – Hatip Halil Konakcı ile Gençlik Buluşması düzenliyor. 15 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
KAHRAMANMARAŞ 13.05.2022, 15:46
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, sosyal faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehirde özellikle gençlere yönelik çeşitli etkinliklere imza atan Gençlik Meclisi, şimdi de “Gençlik Buluşması” düzenliyor. Bu kapsamda, 15 Mayıs Pazar günü saat 21.00’de İmam – Hatip Halil Konakcı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Kahramanmaraşlılarla bir araya gelecek. Gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdulvahap Dertli, “Gençlik Meclisi olarak birbirinden renkli etkinliklerle hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, İmam – Hatip Halil Konakcı ile Gençlik Buluşması düzenliyoruz. Etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” dedi.
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