Kongrede, mevcut Başkan Salih Dökme güven tazeledi!
Türkoğlu ve Ekinözü İlçe Kongrelerini tamamlayan DEVA Partisi, bugün ise Dulkadiroğlu İlçe Kongresi’ni gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 16:16 09.02.2021, 17:37
Gerçekleştirilen Dulkadiroğlu İlçesi 1.Olağan Kongresine, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan’da katıldı.
Kongreye, parti delegeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Kongrede mevcut Başkan Salih Dökme güven tazeleyerek yeniden başkan oldu.
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